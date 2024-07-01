الفيوم.. حوار مجتمعي بقرية منشأة طنطاوي لتقييم الأثر البيئي لمشروعات الصرف الصحي

جلسة حوار مجتمعي بقرية منشأة طنطاوي،لعرض تقييم الأثر البيئي والمجتمعي، لمشروعات الصرف الصحي بالقرية.

صرح محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، بأنه جرى اليوم عقد جلسة حوار مجتمعي بعزبة عبد العليم إبراهيم بقرية منشأة طنطاوي مع أهالي القرية، لعرض الأثر البيئي والمجتمعي لمشروع الصرف الصحي الذي يبدأ تنفيذه بالقرية.

ويأتى ضمن توسعات مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم ،بحضور مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم والشركة المنفذة وعدد من الشخصيات العامة.

وأوضح رئيس المركز أنه جرى استعراض جوانب من جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتنمية قرى مراكز الفيوم، والتى تمت أو جارى العمل في تنفيذها فى عهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وكيف ستوفر هذه الجهود والمشروعات، الحياة الكريمة والنهوض بالريف، والتأكيد على دور المشاركة المجتمعية وأهميتها في التنفيذ .

وجرى الاستماع والرد على استفسارات ومطالب عدد من مواطني القرية، والذين أعربوا عن سعادتهم ببدء التنفيذ واستعدادهم التام للتعاون.

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