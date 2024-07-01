جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة بيطرية لقرية "نشرت" بقلين ضمن حياة كريمة

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين الموافق 1/7/2024 قافلة بيطرية إلى قرية نشرت والقرى المجاورة بمركز قلين، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور اماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود إسماعيل وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كلية الطب البيطري وطلبة الكلية.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة في البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» من خلال إطلاق عدد من القوافل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثروة الحيوانية، مضيفًا أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، بهدف تدعيم الجانب العملي لطلاب الكلية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي الإيجابي الذي تقوم به.

وأضاف الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، وتم توقيع الكشف المجاني وصرف العلاج وعمل العمليات اللازمة لعدد 250 حالة دواجن، و45 حالة جراحة، و55 حالة تناسليات، و130 حالك باطنة ومعدية.