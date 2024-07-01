فصل الكهرباء عن 4 مناطق بمركز الخارجة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى بمركز الخارجة صباح غد الثلاثاء؛ وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

فصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا

وقالت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنه سيجري غدًا الثلاثاء 2 يوليو 2024 فصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا عن المناطق التالية: قرية بور سعيد، الثورة، ومنطقة صناعات أكوا باريس، وعين الشيخ بالخارجة وذلك للقيام بأعمال الصيانة فيما سيجري اعادة التيار مرة أخرى في المواعيد المعلنة.

وفى سياق آخر، أكد جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، بالوادي الجديد، استكمال أعمال الصبة الخرسانية لأعمال حفر تركيب الغاز الطبيعي لافتا أن هذه الأعمال تأتي كجزء من جهود إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من تركيب خطوط الغاز الطبيعي في أحياء مدينة الخارجة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان سلامتهم وتسيير الحركة المرورية بشكل أفضل.