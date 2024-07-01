رئيس مياه الفيوم يناقش مشكلات انقطاع الخدمة عن قرى سنورس

التقى صباح اليوم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ممثلي عدد من الأحزاب السياسية لبحث مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة ومركز سنورس، المهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه، والمهندس مسعد محمد مدير عام الشبكات وذلك بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقحافة.

ناقش اللقاء مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بمناطق عديدة في مدينة سنورس ومنها شارع الحرية وطريق سنورس الفيوم القديم وخلف الساحة وبورة الزيني وشارع ذكي فانوس والملاحة وغيرها وأيضا مناطق في سنهور القبلية وزبط ومنطقة الجيل والمثلث والشيخ سعد والشادر والمزاد والمعهد الدينى بفيديمين ، وبعض الأماكن التابعة لقرية منشأة طنطاوى - سنهور البحرية - رحيل - منشأة سنورس - الشوبك“، وسوف يتم عمل الموازنات اللازمة لضمان وصول المياه الي تلك المناطق.

وتعود أسباب مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب، إلى الاستهلاكات العالية من المواطنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصص لها كري الأراضي الزراعية ورش الشوارع بالمخالفة للقانون والتعدي على الخطوط الناقلة، وتم الاتفاق على تشديد الرقابة لضبط المخالفين.

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل، أن الشركة اتخذت عدد من التدابير السريعة ووضعت خططا ًعاجلة لضمان استدامة وصول المياه والحد من مشاكل ضعف الضغوط بالمناطق المذكورة، منها إنشاء رافع مياه شرب بجوار مركز شباب بقرية فيديمين ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول ٧٥٠ متر منها (٤٠٠متر قطر ٦ بوصة و٣٥٠ متر قطر ٨ بوصة ) لضخ المياه للأماكن المرتفعة والمتأثرة من عدم إنتظام مياه الشرب، علاوة على تركيب رافع بقرية تلات للتغلب على مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب بقرية سنهور القبلية لضمان وصول المياه بشكل إليها بشكل معتاد.

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