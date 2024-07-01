رئيس جامعة دمياط يستقبل وزير التعليم العالي الأسبق

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ظهر اليوم الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي الأسبق ، واللواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حواش، وذلك قبيل التوجه لمناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث علي كامل عبد العزيز أبو العنين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، بعنوان "اقتصاديات الموانئ البحرية - دراسة تطبيقية لميناء دمياط " لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق تخصص الاقتصاد والمالية العامة بحضور الأستاذ الدكتور سمير الجمال عميد كلية الحقوق، والأستاذ الدكتور مصطفى كامل خليل عميد كلية الحقوق جامعة دمياط السابق مناقشاً ومشرف، والأستاذ الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد شهاب أمين عام الجامعة.

ترأس لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق بعضوية اللواء أ.ح أحمد عبد المعطي حواش مناقشاً، والأستاذ الدكتور مصطفى كامل خليل أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية وعميد كلية الحقوق جامعة أسوان السابق وعميد كلية الحقوق جامعة دمياط السابق مناقشاً ومشرف.

وأعرب السيد أحمد عبد الخالق عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة دمياط ، كما أثنى على رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث مثمناً الجهد المبذول لإنجازها .

ومن جانبه رحب الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بلجنة المناقشة والحكم في رحاب جامعة دمياط وبتشريف وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، كما هنأ الباحث علي كامل عبد العزيز بموضوع رسالته مشيداً بها وبجهده الجليّ في ملاحظات لجنة المناقشة ، والتي اختتمت بمنح الباحث درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز .