نائب محافظ البحيرة تفتتح وحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى حوش عيسى

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى حوش عيسى بحضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور أحمد الجميل، مدير عام العلاجى و الدكتور مصطفى محفوظ - مدير المستشفى، عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، فى إطار جهود محافظة البحيرة لدعم والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.

وقالت نائب محافظ البحيرة، إنه تم تجهيزات وحده إذابة الجلطة بعربة طوارئ ومونيتور، وجهاز تنفس صناعي وسرير عناية مركزة.

وأعلنت نائب محافظ البحيرة عن افتتاح وحدة السموم المجهزة بعدد 3 سراير - 4 مونيتور - 2 سرير عناية مركزه - جهاز تنفس صناعي - عربة طوارئ بالإضافة إلى افتتاح وحدة العناية المتوسطة المجهزة بعدد 3 سراير ، 3 أجهزة مونيتور .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أن الدولة تولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بصورة دائمة ومستمرة ، لتقديم وتوفير خدمات طبية فى كافة التخصصات ، وخاصة التخصصات الحرجة والدقيقة والموضوعات الطارئة.

كما قامت بتفقد أعمال الإنشاءات الجديدة الجارى تنفيذها بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن افتتاح الوحدة السابعة لإذابة الجلطة الدماغية بحوش عيسى هو بمثابة فخر لجميع أهالى البحيرة، وليس حوش عيسى بل يمكن أيضا تقديم الخدمة للمحافظات المجاورة حيث تقدم الخدمة مجاناً للمرضى.

وأشار الى أن إقامة هذه الوحدة بمستشفى حوش عيسى من شأنه رفع العبء والمعاناة عن كاهل المرضى وذويهم الذين يحتاجون للرعاية الطبية الحرجة والطارئة من أبناء البحيرة يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة.

كما أشار الدكتور أحمد الجميل - بأنه لدينا 7 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية ، بمستشفيات كفر الدوار العام ، وايتاى البارود المركزي ، ورشيد ، وصدر دمنهور ، وادكو المركزي والمحمودية المركزى ، وحوش عيسى المركزي، كسبق لأول مرة على مستوى الجمهورية بأن يكون هناك 7 وحدات اذابةالجلطة تابعة لمستشفيات وزارة الصحة ، بالإضافة لوجود وحدة بمستشفى دمنهور التعليمى التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، ليصبح عدد الوحدات بمحافظة البحيرة 8 وحدات ، وتوجد خطة لتعميم تلك الوحدات بكافة مستشفيات البحيرة ، لتغطية جميع الأماكن على مستوى المحافظة .