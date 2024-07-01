رئيس ملوي يتابع مجهودات إنقاذ شخص سقط بخزان منزله بنجع العاقولة

انتقل تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ملوي لموقع سقوط شخص بخزان منزله بنجع العاقولة التابع لقرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي جنوب المنيا أثناء قيامه بتطهيره اليوم الاثنين.

وتحرك رئيس المدينة وبرفقته معدات حفر وغطاسين لانتشال المذكور من موقع سقوطه بخزان منزله وحتي الان مازالت الجهود مستمرة لاستخراجه.

وتلقى اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة الي مأمور مركز ملوي يفيد بسقوط عبد الله س ع في خزان منزله.

علي الفور شكل العميد حمدي رفعت مدير مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة العميد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي للجنوب ومعاونة الرائد احمد حمدان معاون أول مباحث مركز ملوي وبالانتقال تبين أن المذكور كان يقوم بأعمال حفر وتطهير لخزان بمنزله الكائن بنجع العاقولة بقرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي وحيث أن التربة رملية فسقط داخل الخزان.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي باستخراج المذكور ولم يتبين حتى الآن وفاته من عدمه.