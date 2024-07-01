ضبط المتهم بضرب سيدة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما جرى تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص قام بتتبعها وملاحقتها والتعدي عليها بالضرب بمنطقة الشروق بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن ‎القاهرة من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها (إحدى السيدات "مصابة بجرح قطعى وكدمات بالجسم" - مقيمة بدائرة القسم). بالانتقال وسؤالها قررت تضررها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بتتبعها بالسيارة قيادته حال خروجها من مسكنها بدائرة القسم، وإيقاف سيارتها والتعدي عليها بالسب ودفعها مما أدى لارتطام رأسها بالسيارة خاصتها، نتج عن ذلك حدوث إصابتها المنوه عنها، وباستدعاء المشكو فى حقه تبين أنه “مصاب بسحجات متفرقة بالجسم”، وبمواجهته قرَّر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المذكورة بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت لتشابكهما بالأيدى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.