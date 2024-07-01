عايدة الشحات.. عالمة صغيرة تبتكر طريقة لتوليد الكهرباء من خلايا ضوئية تحت المصابيح

ابتكرت العالمة الصغيرة عايدة محمد الشحات، ابنة محافظة الدقهلية، طريقة توليد للكهرباء عن طريق وضع خلايا ضوئية تحت المصابيح.

“عايدة” ابنة الخمسة عشر عامًا، حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المبتكر الصغير ٢٠٢٤ فمنذ نعومة أظفارها اختلفت عن أقرانها في طريقة تفكيرها ورؤيتها للعالم بشكل مختلف وهي عضو في فريق الموهوبين بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالدقهلية.

وقالت عايدة لـ"البوابة نيوز": إن والديها شجعاها للمشاركة في المسابقات الهادفة لتكتسب خبرات وتتطور إلي الأفضل وأنها شاركت علي مدار سنوات في العديد من المسابقات، وحصلت على شهادات تقدير متعددة من إدارتها وقسم الموهوبين والتعلم الذكي بها ومن مدرستها و محافظتها)، وتحظي بمحبة ودعم الجميع.



عايدة الشحات

وتستكمل "الشحات" أنها في ظل عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي استهواها المجال العلمي، والابتكارات، فاستثمرت إجازتها الصيفية العام الماضي، حيث تعلمت البرمجة والإلكترونيات من خلال الدورات التدريبية.

وشاركت في مسابقة المبتكر الصغير لهذا العام وحصلت على المركز الأول وأنها ابتكرت مصابيح تولد كهرباء عن طريق وضع خلايا ضوئية تحت المصباح للاستفادة من الضوء المهدر.

وتقول إنها أجرت العديد من التجارب والنماذج المصغرة لمشروعها حتي توصلت إلي هذا المشروع، ولم تتوقف بل شاركت في معرض العلوم والهندسة الدولي، تم تصعيدها علي مستوي الجمهورية في مكتبة الإسكندرية وحصلت علي شهادة معتمدة من مكتبة الإسكندرية.

وتضيف" الشحات" أنها اشتركت مؤخرا في المسابقة العلمية الخضراء في العلوم والتكنولوجيا G.C.S.T، والتي أقامها قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة شرق المنصورة بناء علي التعليمات والنشرة الواردة من الإدارة بالمديرية.



وتروي "الشحات" أنها في أول الأمر كانت تخشي المشاركة، حيث أنها قد تؤثر علي تفوقها دراسيا، ولكن شجعها المسئولون، وحصدت المركز الأول علي مستوي الإدارة في مجالها، وكان مشروعها في هذه المسابقة عبارة عن منازل ذكية صديقة للبيئة، وتلك للمنازل اعتمدت بشكل كلي علي إنتاج مواردها بلا اعتماد علي مصادر خارجية، كما أنها شاركت في مسابقة مواهب مصرية في المجال الفني، وحصدت المركز الأول على مستوى الإدارة كما أنها لديها موهبة فنية تستطيع العزف على الإكسليفون،

وعزفت العديد من المقطوعات منها بلادي بلادي، ورايحين رايحين شايلين بأديدنا سلاح .. راجعين راجعين رافعين ريات النصر، وهي عضو بفريق الموسيقى بالمدرسة كما اشتركت في بعض العروض المسرحية بالمدرسة وكانت تهدف هذه المسرحية لتوعية الطلاب علي أهمية صحتهم، وتضيف أن من هوايتها أيضا قراءة الكتب وشاركت في مسابقة فرسان القراءة وتحدي القراءة العربي وتحب تلخيص الكتب، وكتابة المقالات ، وحصلت على المركز الثاني علي مستوي الإدارة في كتابة المقال، وذكرت عايدة أنها تحب إلقاء الشعر جدا.

وتستكمل أنها تحفظ القرآن الكريم وحفظت ثلاثة أجزاء حتي الآن وما زالت مستمرة بالحفظ.

وتضيف "الشحات" أنها بطلة جمهورية في رياضة الجودو، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الجودو وشاركت في مسابقة موهوب المستقبل الموسم الثالث وحصلت على المركز الأول على مستوي الإدارة.