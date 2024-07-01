لقاء نهاية العالم.. صور للذكاء الاصطناعي تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى صورا ساخرة للرئيس الكوري كيم جونج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى عدد من الأماكن الترفيهية، وعلقوا قائلين “بداية النهاية”، وصفا لمدى التوافق بين الرئيسين، وقالوا إن الصور تمت عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي لتظهر أيضا وجودهما فى حلقة الملاكمة، وأثناء ركوب رحلة طائرة، وتناول الآيس كريم.

صور ساخرة تثير اهتمام رودا السوشيال ميديا

وأثارت الصور الساخرة رواد التواصل الاجتماعى في الكثير من دول العالم؛ حيث أكد البعض أن الذكاء الاصطناعى وصوره تقترب من الحقيقة، ولا يستطيع فهم مصطلح الذكاء الاصطناعي إلا القليل؛ مما يشكل خطرا على الجميع نتيجة الاستخدام الخاطئ، وأكد الآخرون أنه مجرد مُزحة وعلى سبيل الدعابة.