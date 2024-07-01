محافظ المنيا يتابع استمرار طرح السلع بأسعار مخفضة بأبوقرقاص

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الاثنين استمرار طرح السلع والمواد الغذائية بمنافذ البيع بمدينة أبوقرقاص ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وفي هذا السياق تابع المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص توافر السلع والمواد الغذائية بعمل حملة مكبرة على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بمركز أبوقرقاص والمحلات التجارية والمخابز تحت إشراف طه حسين نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص؛ وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مدينة وقرى مركز ابوقرقاص والقضاء على الاحتكار.

ووجه رئيس المركز جميع الجهات المعنية، بالعمل على التوسع في إقامة شوادر ومنافذ البيع، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها.

وأكد رئيس مركز ابوقرقاص علي تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية .

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