توريد أكثر من 80 طن مخلفات لمصنع السماد العضوي ببني سويف

قال نشأت معبد رئيس مدينة سمسطا جنوب بني سويف، إنه تم تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة، تم خلالها تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية والتي تم خلالها توريد أكثر من 80 طن لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طريق، ومتابعة غرس وري الأشجار بقرية سمسطا الجديدة.

ومن جهته، أعلن نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، في بيان له اليوم، إنه تابع نتائج أعمال لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة المحلية، والتي قامت بمتابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بعدد من المصالح الحكومية بدائرة مجلس قروى دشطوط حيث تم المرور على الوحدة المحلية للقرية،والجمعية الزراعية والوحدة الصحية، ومكتب التموين والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري ،فضلاً عن الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، للتأكد من الانضباط الإداري، والنظافة ورفع الإشغالات ورخص المحلات والإعلانات .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.