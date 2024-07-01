وفد الإدارة العامة للقاعدة الشعبية يتابع تنفيذ مشروعات الرياضة بالمنيا

نفذت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية زيارة لمحافظة المنيا لمتابعة تنفيذ مشروعات إدارة الرياضة ومنها زيارة مراكز اللياقة البدنية و المشروع القومي للفتاة والمراة ومراكز تدريب السلة فتيات.
شملت الزيارة مراكز اللياقة البدنية والمشروع القومى للفتاة والمرأة ومركز تدريب السلة للفتيات وذلك بنادى المنيا الرياضى بحضور مندي عكاشة وكيل الوزارة احمد مصطفي احمد وكيل المديرية للرياضة و الدكتور ضياء محمد عيسي مدير إدارة البرامج والدكتور حمادة محمد إسماعيل مدير إدارة الأداء الرياضي، الدكتور مؤمن عبد الله مهدي منسق مراكز تدريب السلة فتيات.
ضم وفد الإدارة العامة للقاعدة الشعبية كلا من الدكتورة غادة جمال الدين مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ، الدكتور إسلام محمد محمود المدير الفني والعلمي لمراكز اللياقة البدنية، مريم عياد يوسف منسق المشروع القومي للمرأة بوزارة الشباب، نيفين ممدوح منسق مراكز اللياقة البدنية بوزارة الشباب.