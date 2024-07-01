ريال مدريد يطرح قميص مبابي في الأسواق

تطرح إدارة ريال مدريد، اليوم الإثنين، قمصان الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثا إلى صفوف الميرنجي للبيع فى المتاجر الرسمية.

وأعلن ريال مدريد الإسبانى، في أول يونيو الماضي، تعاقده مع كيليان مبابي بعقد يمتد 5 مواسم.

وفى 10 مايو الماضي، أعلن مبابى رحيله عن قلعة باريس سان جيرمان الفرنسية، وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2024.

وكانت أخر لقاء لكيليان مبابى، صاحب الـ 25 عاما، بقميص باريس سان جيرمان في 25 مايو الماضي، فى المباراة التى بها بكأس فرنسا على حساب ليون.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان"، أن ريال مدريد سيطرح قمصان مبابي للبيع بشكل رسمي، والتي سيظهر عليها رقم 9، الذي سبق وأن ارتداه مواطنه كريم بنزيما.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي سينتظر موسما آخر للحصول على رقم 10 الذي يرتديه مع فرنسا، بسبب الكرواتى مودريتش الذى يرتديه فى الفترة الحالية.