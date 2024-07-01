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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إنشاء مجمع امتحانات لطلاب الجامعة

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي إنشاء مجمع امتحانات لطلاب الجامعة جاء ذلك بحضور الدكتور  خالد بن الوليد عميد كلية العلوم، الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة، والدكتور عرفة محمود مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ، والدكتورة جميانة داود المدرس بكلية الهندسة ،  وطروب  طلبة امين الجامعة المساعد، وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الادارية 
واكد رئيس الجامعة ان هذا اللقاء يهدف الى مناقشة أفضل المقترحات لإنشاء مجمع امتحانات لطلاب الجامعة واستثمار المساحات المتاحة بمحيط الكليات حيث سيتم تزويد هذه الأماكن بمقاعد مرقمة وتوفير التهوية والاضاءة الكافية لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمقاعد الامتحانية وتوفير أماكن ملائمة للاستذكار وممارسة الأنشطة الطلابية  
وأضاف رئيس الجامعة ان هذه التجهيزات تأتي في اطار تطوير البنية التحتية بالجامعة والاهتمام بالمظهر الحضاري والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والاهتمام بالمظهر الحضاري وتوفير أفضل وسائل الأمن والسلامة.

وتفقد رئيس الجامعة الأماكن المقترحة لتنفيذ مجمع الامتحانات. 

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