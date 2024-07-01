بالموسيقى والفنون التشكيلية.. "قصور الثقافة" تحتفل بذكرى 30 يونيو بالمحلة

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الأحد، حفلا فنيا، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض للفن التشكيلي، ضم عددا من اللوحات الفنية التي عبر من خلالها مواهب برنامج "مواهبنا مستقبلنا"، عن أبرز المظاهر في الثورة البيضاء، فيما قدم عدد من الأطفال لوحات فنية أخرى والتي عكست مساندة القوات المسلحة للشعب المصري خلال أحداث ثورة 30 يونيو.

هذا وشهدت الليلة، عزفا للنشيد الوطني، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن أحداث الثورة، وكيف كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد خلال حكم الجماعة الإرهابية، وكيف واجهت قواتنا المسلحة ورجال الشرطة مخططات ميليشيات الإرهاب التي أرادت قهر الإرادة المصرية وزعزعة الأمن القومي.

في ختام الحفل الفني، قدمت فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية العديد من أغاني عمالقة الطرب الأصيل في مصر والوطن العربي، حيث تغنت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفادة بأغنيات: مصر هي أمي، خلي السلاح صاحي، تسلم الأيادي، صوت بلادي، فيها حاجة حلوة، ورائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بالأحضان.

جدير بالذكر أن احتفالية قصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو أقيمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

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