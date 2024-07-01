تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج "هندسة الإلكترونيات التطبيقية" بهندسة حلوان الأهلية

أعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام على ببرنامج "هندسة الإلكترونيات التطبيقية"

حيث يؤهل البرنامج الطلاب للتعامل مع تكنولوجيا الإلكترونيات الحديثة، والتي أصبحت ثورة الاتصالات والكمبيوتر ونظم التحكم الرقمي من أهم معالمها، حيث يزود برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية خريجيه بالعلوم والمعارف والخبرات العملية اللازمة، ويؤهلهم لتصميم وبناء نظم إلكترونية ذات تقنيات عالية. ويمد البرنامج الدارسين بالخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم للمشاركة في تصميم أجهزة إلكترونية مثل مركبات محكومة عن بعد، طائرات بدون طيار، أقمار صناعية، أجهزة طبية، نظم ملاحة جوية ومائية وأرضية.

ويؤهل البرنامج الطالب لمجموعة من فرص العمل في مجالات:

-نظم الاتصالات الحديثة.

-نظم التصنيع الأوتوماتيكي.

-نظم الأتمتة الصناعية.

-نظم الزراعة الذكية.

-مؤسسات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والطبية.

-المستشفيات والمؤسسات الطبية.

-وكالة الفضاء المصرية ومراكز الأبحاث.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة

٤.٥ سنوات جامعية مقسمة علي ٩ فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٤٨ ساعة دراسية. ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (هندسة الإلكترونيات التطبيقية).

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.