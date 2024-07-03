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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«كهربا» يبحث عن عرض خليجي للهروب من «جحيم» كولر

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب النادي الأهلي
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بدأ محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي في البحث عن عرض خليجي خلال الفترة الحالية للرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي بعدما أصبح غير مرغوب في بقائه بصفوف الفريق من جانب المدير الفني السويسري مارسيل كولر على خلفية أزمته الأخيرة عقب مباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز.

وتوترت علاقة محمود كهربا مع “كولر” مؤخرا ووصلت إلى طريق مسدود بعد رفض اللاعب خوض تدريبات المستبعدين من مباراة الأهلي وفاركو ودخوله في أزمة مع هارالد جامبيرلي المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق وتدخل مارسيل كولر وبعدها قرر المدير الفني السويسري توقيع غرامة مالية على كهربا تخطت الربع مليون جنيه وتم تجميده واستبعاده من مباراة الفريق أمام طلائع الجيش الأخيرة.

وكلف محمود كهربا وكيل أعماله بالبحث عن عرض خليجي في الفترة الحالية وتقديمه للنادي الأهلي للرحيل في الميركاتو الصيفي خاصة أنه يعلم أن مشاركته في المباريات خلال الموسمين الحالي والمقبل ستكون صعبة جدا رغم امتلاك الفريق مهاجم واحد بعد رحيل موديست ولكن الأزمة الأخيرة مع “كولر” وضعت المسمار الأخير في "نعش" اللاعب الذي أصبح صانع للأزمات في الفريق الأحمر.

وعلمت “البوابة” أن محمود كهربا يمتلك عرضا شفويا من نادي الخلود السعودي الصاعد حديثا لدوري روشن السعودي للمحترفين والذي يرغب في التعاقد مع “كهربا” خاصة أن رئيس النادي  محمد الخليفة هو نفسه رئيس نادي اتحاد جدة في الفترة التي تواجد فيها محمود كهربا بالنادي.

 

 

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