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الإثنين 01 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يجتمع بمسئولي الصرف الصحي لمناقشة إجراءات استدامة الخدمة بإحدى المحطات

جانب من اجتماع المحافظ
جانب من اجتماع المحافظ
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا بمسؤولي المياه والصرف الصحي والكهرباء وإحدى مؤسسات المجتمع المدني بني سويف.

جاء ذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بجانب حضور كل من: المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه بني سويف، المهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بالمحافظة، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى، وماجد رمضان نائب رئيس مدينة ناصر.

وبحث خلال الاجتماع كل السبل والإجراءات المطلوبة لضمان استدامة الخدمة بمحطات صرف صحي قرى: صفط الغربية بالواسطى، وسيد عبد القادر بمركز ناصر، والبساتين بمركز بني سويف، والتي تعمل بنظام المعالجة الثلاثية وتم تنفيذها عن طريق  المشاركة المجتمعية.

وخلال الاجتماع اتفق على عدد من الإجراءات التي  تضمن التنسيق الدائم بين شركة الكهرباء والمياه وهيئة الصرف الصحي وممثلين من أهالي تلك القرى لاستمرار تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتذليل كافة المعوقات سواء المعوقات المالية أو الفنية التي قد تعرقل الجهود المشتركة من جانب التنفيذيين والمجتمع المدني في هذا الشأن.

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