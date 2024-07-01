في ذكرى ميلاده.. "إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن السيناريست وحيد حامد

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا عن الكاتب الكبير وحيد حامد بمناسبة ذكرى ميلاده.

وقال التقرير: «واحد من أهم كُتاب السينما المصرية الذي أثرى المكتبة السينمائية المصرية والعربية بالعديد من الأفلام التي جسدها على الشاشة كبار الفنانين على مدى عقود مختلفة، واستمر عطاؤه حتى رحيله إنه وحيد حامد، الذي ولد في الأول من يوليو عام 1944 بمحافظة الشرقية، ليبدأ رحلة البحث عن تحقيق حلمه بالكتابة من خلال قصص قصيرة نُشر بعضها للمرة الأولى من خلال مجموعته القصصية الأولى «القمر يقتل عاشقه»، لكن كتابات وحيد حامد تشهد تحولا، إذ عمل بنصيحة الكاتب يوسف إدريس».

وتابع: «ليبدأ رحلته من داخل ماسبيرو مع بداية السبعينيات عبر الدراما الإذاعية والتليفزيونية لينطلق بعدها في الكتابة السينمائية من خلال فيلم «طائر الليل الحزين» مع المخرج يحيى العالمي، قدم وحيد حامد العديد من الأعمال الفنية المميزة بين الدراما والسينما، فبعد بزوغ اسمه مع مسلسل «أحلام الفتى الطائر» خاض تجارب سينمائية مختلفة مع مجموعة كبيرة من أبرز وأهم مخرجي السينما المصرية».