غضب وتجاهل.. ماذا حدث في عقد قران ابنة مفيدة شيحة؟

أثار عقد قران منة الله عماد ابنة الإعلامية مفيدة شيحة غضب وتساؤلات الجمهور؛ حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات رقص المعازيم داخل مسجد محمد علي بالقلعة، وسط انتقادات من المستخدمين ومحبي الآثار الإسلامية.

أبرز تعليقات منتقدي عقد قران ابنة مفيدة شيحة

استاء عدد كبير من الجمهور من صور وفيديوهات عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، وسرعان ما لقيت الكثير من التعليقات التي أبرزها؛ "في المسجد! الله يسامحكوا، هذا كله بالمسجد، يا خسارة آثار مصر.. تحولت إلى ملاهي وصالة أفراح، انتي لازم تعملي حاجات ضد القيم والدين".

مفيدة شيحة ترد على منتقدي عقد قران ابنتها: شكلكوا وحش

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة عن استيائها من منتقدي عقد قران ابنتها، خلال تقديمها برنامجها التليفزيوني "الستات" المذاع على قناة "النهار" قائلة: "محدش ليه الحق يتدخل في الأسعار ولا دي بكام، ومش هيهمني أرد على أي هجوم أو نقد، ولو اتكرر الموضوع هرقص وهفرح ببنتي تاني".

وتابعت: "اللي عايز يعمل حاجة يعملها، لا تعليق لأي شيء، ودول ناس من جوا مش سالكة، وشكلكوا وحش أوي".

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بعقد قران ابنتها، الجمعة الماضية بحضور عدد كبير من رموز الفن والإعلام مثل، مريم أمين، رولا خرسا، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، دعاء صلاح، سهير شلبي.

وظهرت علامات الفرحة على الإعلامية مفيدة شيحة، حيث شاركت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" وهى ترقص على اغنية "أمورتي الحلوة" وعلقت قائلة: "حبيبة أمها حبيبتي وبنتي واختي وصاحبتي وحياتي كلها".