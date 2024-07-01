تحرير 18 محضر مخالفات متنوعة في حملة لحماية المستهلك ببني سويف

حررت لجنة حماية المستهلك ببني سويف، 18 محضرًا لمخالفات متنوعة منها نقص وزن الخبز المدعم بالمخابز البلدية، عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار، فيما اتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال عدد من العيادات الطبية التي تدار بدون ترخيص، وذلك بمعرفة مسئولي العلاج الحر بمديرية الصحة.

أجرت لجنة حماية المستهلك، تحت إشراف اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، جولة، اليوم، على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري، وذلك في حضور : عزة بسيوني مكتب تموين بندر بني سويف، فواز رجب نائب رئيس المدينة، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، سامح يس من حماية المستهلك، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية ومشرف المعارض والأسواق، ومسؤولي الوحدة المحلية والصحة والطب البيطري، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطمأن السكرتير العام المساعد "خلال زيارته لعدد من الهايبرات والمحلات "على توافر السلع ، خاصة الأساسية ، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين .

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

f2b40e41-7890-4f41-b8cc-0d43365c30bf

3fb8c7eb-bd5f-4622-b710-3b3524db7ad5