إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالفيوم

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل"، كانوا يستقلونها بالطريق الدائري عند مدخل قريه دسيا بدائرة مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم يفيد بورود اشارة الى شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية تروسيكل بالطريق الدائري عند مدخل مدينة دسيا بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.