مزادات عالمية.. دار كريستيز تبيع لوحة لحفيد سيجموند فرويد بـ63 ألف جنيه إسترلينى

يحرص "البوابة نيوز" على نشر لقرائه ومتابعيه حركة المزادات العالمية الفنية، حيث بيعت دار كريستيز للمزادات، لوحة للفنان البريطاني المشهور لوسيان فرويد، بعنوان " صرصور الليل" نُفذت حوالي عام 1948، بمبلغ قدره 63 ألف جنيه إسترلينى، أي ما يعادل مبلغ 3 مليون و853 ألف جنيه مصري.

يأتى مزاد دار كريستيز، بعنوان مزاد الفن ما بعد الحرب إلى الحاضر، والذي أقيم فى العاصمة البريطانية لندن، حيث تخطت اللوحة الرقم التقديري لدار المزادات والذى يتراوح ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترلينى.

لوحة صرصور الليل

من هو الفنان لوسياتن فرويد؟

لوسيان فرويد، هو حفيد سيجموند فرويد رائد التحليل النفسي، في برلين 1922 وفر إلى بريطانيا مع أسرته اليهودية عام 1933 عندما كان في العاشرة، وقد أصبح فرويد، المشهور برسمه للجسد العاري، مواطنا بريطانيا عام 1939، قال الخبراء إن لوحاته العارية وتلك التي صورت أفراد عائلته وأصدقائه وضعت اسمه ضمن مصاف كبار الرسامين في القرن العشرين.

واهتم فرويد بحياة الافراد سواء ممثلين او افراد العائلة المالكة،حيث جلست الملكة اليزابيث امامه، وعائلته وحياة الناس المحيطين به، وعادة ما قورنت اعماله خاصة تلك التي رسمها لنفسه، بتيتان وبيكاسو وكوربيت.

رأى النقاد فى أعماله الفنية

وقال عنه الناقد المعروف روبرت هيوز في عام 1987 إنه من أعظم الفنانين الواقعيين الاحياء، ومنذ معرضه الأول في الاربعينيات من القرن الماضي وجد النقاد صعوبة في تصنيف فنه حيث ظلت أعماله محلا للقراءة الخاصة من كل ناقد وبناء على ذوقه، لكن فرويد عادة ما كان يصف أعماله بأنها "صورة شخصية عارية".