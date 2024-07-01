رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مجلس إدارة النادي الجديد لمتابعة خطة التطوير

اجتمع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد، مساء الأحد 30 من يونيو؛ مع أعضاء مجلس إدارة النادي؛ لمتابعة خطة التطوير، والخدمات المقدمة، ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة للوائح الاشتراكات، والأعضاء، وذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على الاهتمام بمنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، وأسرهم، وتقديم خدمات اجتماعية لائقة.

ناقش الاجتماع؛ لائحة الاشتراكات الخاصة بالنادي، والأعضاء، واستعرض عدداً من المقترحات المقدمة حول إنشاء منافذ البيع داخل النادي؛ لخدمة الأعضاء، والأنشطة المختلفة، والانتهاء من تطوير المسجد، وكذلك تطوير حديقة الأطفال، وتزويدها بالألعاب الإلكترونية الحديثة، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الإدارية، والخدمية. والتوسع في الأنشطة الثقافية، والفنية، والاجتماعية الصيفية، واستعراض حجم إنجاز أعمال التطوير، والتجديد الجارية بالنادي، والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد لها.

ووجه الدكتور المنشاوي؛ برفع كفاءة أعمال التطوير والتحديث المستمر للنادي؛ وذلك لتحقيق الغرض المنشأ من أجله على أكمل وجه، وتوفير الخدمات الاجتماعية، والأنشطة الترفيهية، والرياضية، والثقافية لأعضاء هيئة التدريس، وأسرهم، وتدبير الاحتياجات المختلفة اللازمة للنادي، وتنفيذ الصيانة الدورية.

حضر الاجتماع؛ أعضاء مجلس إدارة النادي، وهم: الدكتور أحمد عبد المولى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور عمرو سيد حسن أحمد (أمين الصندوق)، والدكتورة مديحة حسني أحمد درويش، والدكتور علاء محمد أحمد عطية، والدكتور عبدالحميد أبوسحلي، والدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، والدكتور ة شروق جمال محمد علي ، والدكتورة آمال حسن حسين.