بالفيديو.. رئيس حزب الاتحاد: الحكومة المقبلة تواجه تحديا كبيرا في الملف الاقتصادي

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن هناك تحديات تواجه الحكومة الجديدة أهمها الملف الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تواجه تحديات ضخمة تنعكس على المواطن المصري، سواء التعليم أو الصحة وغيرها، فالحكومة المقبلة تواجه تحدي كبير في الملف الاقتصادي، فالعالم بأكمله تأثر اقتصاديا مما أثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري والذي كان آخرها انقطاع الكهرباء نتيجة نقص المازوت وغيره وزيادة تكلفته بالدولار.

وتابع أن كل هذه المشكلات تزيد العبء على الحكومة، وهي مشكلات لم تكن موجودة في السابق، مشيرا إلأى أن على الحكومة عبء ضرورة حل هذه المشكلات وكذلك مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مما يزيد الإلحاح على الحكومة في النظر على إراحة المواطن.