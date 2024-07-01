علي الموسى: الإخوان تستهدف المبتعثين السعوديين

قال الكاتب السعودي علي الموسى إنه تلقى تعليمه من كتب من وصفهم بـ "أباطرة الإخوان " في إحدى الجامعات البريطانية، مشيرًا إلى أن التنظيم الدولي للجماعة كان يستهدف المبتعثين السعوديين لضمان السيطرة على مفاصل التعليم في الدولة.

وأضاف الموسى، خلال مشاركته في برنامج حواري على شاشة قناة العربية، أن معظم المبتعثين كانوا يُجبرون على الاشتراك في مجلات وصحف إخوانية، بالإضافة إلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي، التي تُعتبر الذراع الثقافية للإخوان.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الجماعات المتطرفة تستخدم الخطاب البرمجي اللغوي كأداة فكرية، مما مكن جماعة الإخوان من السيطرة على المنظومة الثقافية والنخبوية في الخليج، وذلك عبر شخصيات بارزة مثل طارق السويدان ومحمد العوضي، الذين كانوا ينشرون الفكر الإخواني مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف الموسى أن العمليات الإرهابية التي استهدفت السعودية زادت من وعي الشعب بالمخاطر الخارجية، ولم تتأثر المملكة بما يسمى بالربيع العربي، نظرًا لاختلاف تركيبة الشعب واستقرار النظام.

وأشار إلى أن الإصلاحات الأخيرة في نظام التعليم ستمنع ظهور شباب متشدد.

الكاتب علي الموسى هو مثقف سعودي حاصل على درجة الدكتوراه في الأسلوبية والنقد الاجتماعي للغة من جامعة إسكس البريطانية، وعضو في مجلس إدارة نادي أبها الأدبي، وقد شارك في العديد من المؤتمرات والندوات.

أهداف الإخوان المسلمين

وأهداف جماعة الإخوان في منطقة الخليج تتشابه مع أهداف التنظيم الدولي للجماعة في أماكن أخرى.

بشكل عام، إذ يسعى التنظيم إلى:

السيطرة على الحكومات

إذ تهدف الجماعة إلى إسقاط الحكومات الحالية في دول الخليج واستبدالها بحكومات يقودها أعضاء التنظيم.

التأثير الثقافي والنخبوي

يسعى التنظيم إلى السيطرة على المنظومة الثقافية والنخبوية في الخليج من خلال نشر أفكارهم عبر شخصيات بارزة ومؤثرة.

التغلغل في المؤسسات التعليمية

ويعمل التنظيم على استهداف الطلاب والمبتعثين لضمان تأثيرهم على مفاصل التعليم في الدولة.

التنسيق والتعاون بين الفروع

إذ أنه هناك تنسيق وتعاون بين فروع التنظيم في مختلف دول الخليج لتحقيق أهدافهم المشتركة.