ننشر أسماء ضحايا انهيار عقار بشارع رياض بحى شرق أسيوط

يواصل رجال الحماية المدنية بمحافظة أسيوط العمل علي استخراج ضحايا حادث انهيار عقار بحي شرق أسيوط بشارع رياض، بعد استخراج 3 جثث و6 مصابيين ، في محاولات لاستخراج 9 اشخاص آخريين حيث كان يقطن بالمبني 21 شخصا وتم نقل المصابيين والمتوفيين لمستشفيي المعلمين .

وحصلت البوابة نيوز علي أسماء المصابيين وهم مريم محمد سيد 10 سنوات، كسر بالقدم اليسرى وقطع بفروة الرأس 5 سم، واياد أحمد مرزوق، ‎سحجات وكدمات بالجسم، ومعاذ احمد مرزوق 10 سنوات، ‎أشتباه كسرفى أصابع اليد اليمنى، وماهوجاتى على بيومى 49 عامًا، ‎اشتباه كسر بالساعد الأيمن، واحمد مرزوق محمد 58 عاما، ‎كدمات متفرقة واختناق.

‎وحصلت البوابة نيوز علي اسماء الوفيات، وهم محمد سيد عبد الهادى 55 عامًا، و‎صباح أبوزيد 49 عامًا، وجنا محمد 12 عامًا

‎و انهار عقار فجر اليوم مكون من 4 طوابق، بحارة درويش متفرع من شارع رياض، ‎بحى شرق اسيوط، وتم استخراج عدد 9 اشخاص 6 مصابين من بينهم أطفال وسيدات و3 وفيات وجارى البحث عن الحالات الأخرى ومن المتوقع ان عدد الحالات الموجودة أسفل العقار حسب شهود عيان يصل إلى 21 حالة تقريبً.

‎وتواصل فرق الحماية المدنية والجهات التنفيذية بمحافظة اسيوط عملها بحثا عن ضحايا تحت انقاض العقار المنهار.

‎وفى ذات السياق تشقق منزل ملاصق خلف المنزل المنهار وجارى اخلاءه من السكان حفاظا على حياتهم .

إنهيار عقار أسيوط

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