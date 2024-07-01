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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر أسماء ضحايا انهيار عقار بشارع رياض بحى شرق أسيوط

جانب من حادث انهيار
جانب من حادث انهيار عقار أسيوط
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يواصل رجال الحماية المدنية بمحافظة أسيوط العمل علي استخراج ضحايا حادث انهيار عقار بحي شرق أسيوط بشارع رياض،  بعد استخراج 3 جثث و6 مصابيين ، في محاولات لاستخراج 9 اشخاص آخريين حيث كان يقطن بالمبني 21 شخصا وتم نقل المصابيين والمتوفيين لمستشفيي المعلمين .
وحصلت البوابة نيوز علي أسماء المصابيين وهم مريم محمد سيد 10 سنوات، كسر بالقدم اليسرى وقطع بفروة الرأس 5 سم، واياد أحمد مرزوق، ‎سحجات وكدمات بالجسم، ومعاذ احمد مرزوق 10 سنوات، ‎أشتباه كسرفى أصابع اليد اليمنى، وماهوجاتى على بيومى 49 عامًا، ‎اشتباه كسر بالساعد الأيمن، واحمد مرزوق محمد 58 عاما، ‎كدمات متفرقة واختناق.

‎وحصلت البوابة نيوز علي اسماء الوفيات، وهم محمد سيد عبد الهادى 55 عامًا، و‎صباح أبوزيد 49 عامًا، وجنا محمد 12 عامًا

‎و انهار عقار فجر اليوم مكون من 4 طوابق، بحارة درويش متفرع من شارع رياض، ‎بحى شرق اسيوط، وتم استخراج عدد 9 اشخاص 6 مصابين من بينهم أطفال وسيدات و3 وفيات وجارى البحث عن الحالات الأخرى ومن المتوقع ان عدد الحالات الموجودة أسفل العقار حسب شهود عيان يصل إلى 21 حالة تقريبً.

‎وتواصل فرق الحماية المدنية والجهات التنفيذية  بمحافظة اسيوط  عملها بحثا عن ضحايا تحت انقاض العقار المنهار.

‎وفى ذات السياق تشقق منزل ملاصق خلف المنزل المنهار وجارى اخلاءه من السكان حفاظا على حياتهم .

 

إنهيار عقار أسيوط

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9 أشخاص 3 جثث أسيوط العقار المنهار حادث انهيار عقار حادث انهيار محافظة اسيوط ننشر اسماء ضحايا