تحرير 13 محضرا ضد مخابز مخالفة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، على المخابز البلدية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون بقسم اول وثان الفيوم، وتحرير عدة محاضر.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية بدائرة مركز اول وثان الفيوم: تحرير محضر تصرف عدد 12 شيكارة دقيق بلدى زنه 50 كجم، وتحرير 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 3 محاضر عدم اعطاء بون الصرف، وتحرير 4 محاضر عدم نظافة ادوات العجين، وتحرير 2 محضر عدم وجود قائمة،

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي

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