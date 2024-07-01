ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 13 محضرا ضد مخابز مخالفة بالفيوم

جانب من الحملة
جانب من الحملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، على المخابز البلدية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون بقسم اول وثان الفيوم، وتحرير عدة محاضر.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية بدائرة مركز اول وثان الفيوم: تحرير محضر تصرف عدد 12 شيكارة دقيق بلدى زنه 50 كجم، وتحرير 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 3 محاضر عدم اعطاء بون الصرف، وتحرير 4 محاضر عدم نظافة ادوات العجين، وتحرير 2 محضر عدم وجود قائمة، 
بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي

inbound4120994754871355760
inbound4120994754871355760
inbound1950570111130026394
inbound1950570111130026394
inbound8328121366549549143
inbound8328121366549549143
inbound1815963090405064596
inbound1815963090405064596
تحرير 13 محضر ضد مخابز مخالفه تموين الفيوم إدارة الرقابة التموينية بالفيوم حملات تموينية محافظة الفيوم