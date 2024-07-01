مباحث أسوان تكثف جهودها للكشف عن ملابسات العثور على جثة أمام محطة قطار إدفو

تكثف أجهزة البحث الجنائي بأسوان، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لشاب ملقاه بالقرب من محطة قطار إدفو شمال أسوان، حيث تبين وفاته نتيجة طلق ناري في منطقة الرأس.

وقد تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد، مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية بها طلق ناري بالرأس ملقاه بالقرب من محطة إدفو.

تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقل ضباط مباحث إدفو إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الشخص في العقد الثالث من العمر، ويظهر إصابته بطلق ناري بالرأس، تم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى المشرحة لعرضه على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والتي استعجلت تقرير الطب الشرعي حول الواقعة، بالإضافة إلى استمرار تحريات المباحث لكشف ملابسات الجريمة.