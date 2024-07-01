ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مباحث أسوان تكثف جهودها للكشف عن ملابسات العثور على جثة أمام محطة قطار إدفو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تكثف أجهزة البحث الجنائي بأسوان، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لشاب ملقاه بالقرب من محطة قطار إدفو شمال أسوان، حيث تبين وفاته نتيجة طلق ناري في منطقة الرأس.

وقد تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد، مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية بها طلق ناري بالرأس ملقاه بالقرب من محطة إدفو. 

تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقل ضباط مباحث إدفو إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الشخص في العقد الثالث من العمر، ويظهر إصابته بطلق ناري بالرأس، تم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى المشرحة لعرضه على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والتي استعجلت تقرير الطب الشرعي حول الواقعة، بالإضافة إلى استمرار تحريات المباحث لكشف ملابسات الجريمة.

محطة قطار إدفو جثة شاب طلق ناري طلق ناري بالرأس أخبار محافظة أسوان