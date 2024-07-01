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الإثنين 01 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة طفل في حادث سير بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي طفل في العقد الأول من العمر، مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث، عقب خروجه من منزله بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد، بورود إخطار لإدارة شرطة النجدة بمصرع طفل علي شارع المدارس بمركز طامية بمحافظة الفيوم .

هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفل يدعى حازم . م .ط ، 13 سنة ، وتوفي عقب وصوله مستشفى طامية المركزي .

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين أن الوفاة وقعت نتيجة حادث سير في شارع المدارس بعد أن صدمته سيارة عقب خروجه من منزله .

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم.

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