الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم النتائج الأولية للانتخابات الفرنسية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بدعم النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية.

وصعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 2.6%، كما ارتفع مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي بنسبة 1%، بقيادة أسهم البنوك، وفق "بلومبرج".

وارتفع مؤشري "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.53% إلى 8207 نقاط، و"داكس" الألماني بنسبة 1% إلى 18415 نقطة.

وقفز اليورو بنسبة 0.41% إلى 1.0757 دولار، ليسجل أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو.

وأظهرت الجولة الأولى من التصويت للانتخابات التشريعية الفرنسية أن حزب التجمع الوطني بزعامة "ماري لوبان" يتقدم على تحالف الرئيس "إيمانويل ماكرون"، الذي حل في المركز الثالث، مما ساعدت هذه النتائج على انتعاش معنويات المستثمرين.