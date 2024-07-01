مكافأة ممرضتين ومساعد فنى معمل خلال جولة مفاجئة لوكيل صحة الفيوم

أجري الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم مرور مفاجئ على وحدة بمركز الفيوم و5 وحدات بمركز إطسا للإطمئنان على انتظام سير العمل، ورافقه خلال الجولة هالة أحمد مدير ادارة التمريض ومتولى سعد مدير إدارة الشئون الإدارية والدكتورة نشوى جلال مدير ادارة العلاقات العامة والدكتور مروان محمد دياب عضو إدارة الدعم الفنى بالمديرية.

حيث قام بالمرور على وحدة طب الأسرة بالعزب التابعة لمركز الفيوم وتفقد المعمل والصيدلية والاستقبال والأسنان وتواجد طبيب الوحدة ولاحظ تعطل كرسى الأسنان، وكلف على الفور بالتواصل مع مدير الادارة لاصلاح العطل، كما أمر بتحويل المتغيبين منهم دون إذن إلى الشئون القانونية بالمديرية، كما تفقد العلاج الطبيعي وحجرة المبادرات ورعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات.

ولاحظ عدم التزام معظم العاملين بارتداء كارت التعريف فأمر بخصم يوم من الراتب لمخالفتهم تعليمات الدكتور وكيل الوزارة

كما امر مدير الشئون الادارية بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون إذن إلى الشئون القانونية بالمديرية.

واستكمل وكيل الوزارة جولته بوحده قلهانة التابعة لادارة إطسا الصحية والموجودة في احد المنازل المستأجرة نظرا لدخول الوحدة ضمن مشروعات حياة كريمة، وقام بالمرور على الصيدلية فوجدها مغلقة فأمر باعادة توزيع الصيادلة المتغيبين على الوحدات ذات الاحتياج لسد العجز.

كما أمر الدكتورة منى سعد -مدير الادارة الصحية بإطسا بإرسال صيدلي لفتح الصيدلية وصرف الادوية للمترددين، كما تفقد الاستقبال والتطعيمات وتنظيم الاسرة وغرفة المبادرات، وقام بالسؤال عن وجود اعطال وعلم أنه يوجد أوتوكلاف معطل فوجه بإصلاحه، ثم توجه إلى وحدة قلمشاه التابعة ايضا لمركز إطسا والمنقولة اعمالها الى الوحدة المحلية نظرا لإعادة بناء الوحدة ضمن مشروعات حياه كريمة وتفقد الاستقبال والطوارئ ومكتب الصحة والصيدلية وذلك فى حضور محمد شعبان رئيس الوحدة المحلية.

ولاحظ وكيل الوزارة عدم ارتداء العاملين لكارت التعريف فأمر بمجازاتهم بخصم يوم من الراتب، كما أمر بتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، كما شدد بعدم تواجد الباعة الجائلين داخل الوحدة، ثم بعد توجه إلى الوحدة الصحية بقصر الباسل، وتفقد الصيدلية والاستقبال والطوارئ والاسنان والعلاج الطبيعي ونادي المرأة والمعمل تنظيم الاسرة وعيادة صحة الشباب والمراهقين.

وطلب "العشماوى"من مديرة إدارة التمريض تدريب جميع ممرضات الاستقبال على كيفية إستخدام مولدات الأكسجين، وتفقد الاجهزة المعطلة فوجد اوتوكلاف معطل، حيث امر بالاتصال بمديرة الإدارة للعمل على إصلاحه.

كما تفقد غرفة فحص صحة المرأة وعند تفقده للمعمل، قام باختبار مساعد فني المعمل نصر عثمان ناصر لاختبار معلوماته وأمر بصرف مكافأة مالية له من الإدارة، كما تفقد تنظيم الاسرة وقام باختبار معلومات الممرضة غادة خليفة على وامر بصرف مكافأة لها من الادارة لكفاءتها العلمية.

كما امر في التواصل مع مدير الادارة ومدير التخطيط بالمديرية لاصلاح السباكة بالوحدة، كما امر ايضا بالتواصل مع مدير الادارة لتوفير الناقص من وسائل تنظيم الأسرة، وبعدها توجه الى وحدة السلام وهي في منزل مستأجر نتيجة لدخول الوحدة ضمن مشروعات حياة كريمة وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن الى الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق معهم

كما قام بإختبار معلومات الممرضة حنان مرزوق ابو زيد - ممرضة تنظيم الاسرة، كما لاحظ وجود اوتوكلاف معطل فوجه بإصلاحه وايضا اسطوانة أكسجين فامر بتوفير اخرى.

وفى نهاية الجولة توجه إلى وحدة تطون ولاحظ ايضا عدم التزام بعض العاملين بكارت التعريف فأمر بخصم يوم من الراتب

بعد ذلك تفقد الصيدلية والعلاج الطبيعي والاستقبال والاسنان ووجد كرسي اسنان معطل فوجه باصلاحه، كما تفقد غرفه رعاية الطفولة والامومة ووجد جهاز الضغط معطل وكانت هناك شركة صيانة فكلف باصلاح الجهاز، كما امر بتحويل المتغيبين دون اذن الى الشئون القانونية بالمديرية.

وانتهت الزيارة بالتشديد على الالتزام بتعليمات الدكتور وكيل الوزارة والالتزام بالزى وكارت التعريف وايضا سرعة إصلاح الاجهزة المعطلة وايضا توفير النواقص من الادوية والالبان.

inbound7895684878896603859

inbound8879382773570422960

inbound3351364651683814773

inbound7329947336043547557

inbound7545773836989486788

inbound2459441397190502008

inbound7220537077724027081

inbound6317845865007429168

inbound7414100252858130536

inbound6619838952443021696

inbound6116602884597775465

inbound703375344671014362

inbound2553784935934439198

inbound7527126233739829546

inbound6541236473978100378

inbound6667381851848397614

inbound8590105122164730347

inbound7592852641778941693

inbound434049977286237820

inbound2512964789615955160

inbound3852588123663288739

inbound7689048976001359076

inbound3427450362915858835

inbound8816957276945235527

inbound6040036394123316249

inbound2339619415554180723

inbound5254072269534955199

inbound7961622786335536197

inbound599773335969194808

inbound5811824314787915103

inbound5840281048101739077

inbound2453226703247248420