7 سبتمبر .. موعد استئناف إنجي حمادة وكروان مشاكل على حكم حبسهما

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بجلسة 7 سبتمبر المقبل أولي جلسات الاستئناف المقدم من إنجي حمادة وكروان مشاكل وذلك علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسهما سنة وغرامة 100آلاف جنيه

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بإنجي حمادة"، ومروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".