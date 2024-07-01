تعليم شمال سيناء ينظم مراجعة نهائية للطلاب في مادة اللغة الإنجليزية

نظم توجيه عام اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، المراجعة النهائية لليلة الامتحان، في مادة اللغة الإنجليزية، والتى تم تنفيذها صباح اليوم استعداداً لامتحان مادة اللغة الإنجليزية والمقرر امتحانها غداً الثلاثاء للصف الثالث الثانوى تخفيفاً للعبء عن كاهل أولياء الأمور وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام وبتعليمات حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء .

أكد وكيل الوزارة على حرص المديرية على استمرارفعاليات المراجعة النهائيةالمجانية لليلة الامتحان وذلك في إطار حرص الوزارة في مكافحة الدروس الخصوصية ودورها الهام في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وجذب الطلاب للمدارس .

وشهدت المراجعة النهائية لليلة الامتحان إقبالاً وبحضورأ كثيفاً من جانب الطلاب وحازت علي رضا الطلاب وأولياء الأمور.

و أضاف وكيل الوزارة بأنه في ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، والذي يهدف إلى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقاً من مسئولياتها الهادفة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بمستوياتها كافة، وتنفيذ للكتاب الدوري رقم ١٣بتاريخ٢٠٢٤/٤/١٥ م بشأن تنظيم المراجعات النهائية المجانية لأبنائنا الطلاب .

وقد قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذه المحاضرات بالإدارات التعليمية المختلفة ومديري المدارس التي تم عقد المحاضرات بها كما قدم سيادته الشكر والتقدير للتوجيه المختص والمعلمين الأكفاء .

علماً بأنه المراجعة النهائية نفذت بكلاً من قاعة عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين ، وقاعة مدرسة أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش، وقاعة مدرسة علاء الريس الثانوية بنات ،وقاعة مدرسة بئر العبد الثانوية العسكرية بنين ، وقاعة مدرسة الغزالي الثانوية بنات بالشيخ زويد.