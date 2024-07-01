صحة شمال سيناء تناشد الأهالي بالمشاركة في القافلة الرئاسية الشاملة

ناشد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بشمال شيناء، المواطنين بأهمية المشاركة في القافلة الطبية الشاملة ومبادرات رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المصريين بالقافلة.

وقام بالمرور على المترددين لمعرفة مدى رضاهم عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة لهم ونبه على فريق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي بضرورة توفير سبل الراحة لكبار السن

وأشارت الدكتورة اينا سلام مدير الرعاية انه تم الكشف على «82 حالة عيادة جلدية و217 حالة عيادة باطنة و100 حالة عيادة أنف وأذن، و106 حالات عيادة كبد وجهاز هضمي، و89 حالة عيادة أطفال، و62 حالة عيادة أوعية دموية، و42 حالة عيادة قلب، و83 حالة كلي».

وأوضح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، استمرار متابعة جميع الاستعدادات الخاصة بالقافلة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ شمال سيناء وان مبادرات الصحة العامة متاحة للجميع بالمجان بالقافلة.

وكان الدكتور أحمد سمير بدر وكيل صحة شمال سيناء قد أعلن عن جهود القافلة الطبية اليوم الاثنين والتي أسفرت اليوم عن توقيع الكشف الطبي على 1008 حالات في اليوم الثاني للفاعليات .

وأكد بدر، استمرار عمل المديرية على الإعداد المنظم للقافلة الطبية المجانية الشاملة لخدمة أهالي شمال سيناء لليوم الثالث بمدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي بالعريش تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء