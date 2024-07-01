بالفيديو.. مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة بالمحافظات

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا يرصد مطالب المواطنين بمختلف المحافظات من الحكومة الجديدة.

وتركزت أبرز مطالب المواطنين على الاهتمام بملف التعليم والصحة وتنمية الاستثمارات، وحل كل المشاكل التي تواجه مصر وأبرزها أزمة الكهرباء واستيراد المازوت واستكمال مشروعات التنمية في الصعيد.

وقال أحد المواطنين: "نتمنى محاولة إعادة الاستفادة من القوة البشرية التي تتخرج من الجامعات، وبخاصة أن هناك مجالات كثيرة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة الذي يمكنه استيعاب أعدادا كبيرة من الخريجين".

وأعرب مواطن آخر، عن تمنيه بأن تتضمن الحكومة الجديدة وزراء يعملون في قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن صعيد مصر في حاجة إلى زيادة الاستثمارات على أراضيه عشرة أضعاف.



