وفاة الكاتب الألباني الشهير إسماعيل قادري

رحل الكاتب الألباني الشهير "إسماعيل قادري" عن عمر ناهز 88 عاما، صباح اليوم، الاثنين، إثر أزمة قلبية.

وقالت مستشفى "تيرانا" - حسبما ذكرت إذاعة "لاك" السويسرية اليوم الاثنين - إن قادري وصل إلى هناك بدون علامات على الحياة وقام الأطباء بإجراء إنعاش لقلبه لكنه توفي الساعة 8:40 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.

يذكر أن "إسماعيل قادري" هو كاتب ألباني ولد عام 1936 وبدأ في الكتابة منتصف الخمسينيات ونشر بعض القصص القصيرة في الستينيات حتى نشر قصيدته الأولى "جنرال الجيش الميت" عام 1996، وأصبح "إسماعيل" عضوا مدى الحياة في أكاديمية العلوم السياسية والأخلاقية الفرنسية وفاز بجائزة "بوكر الأدبية" عام 2005 وجائزة "أمير أستورياس" عام 2009، كما رشح أكثر من مرة لجائزة نوبل للآداب، وتم ترجمة أعماله لأكثر من ثلاثين لغة.