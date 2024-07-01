التموين: توافر كل السلع الأساسية بمخزونات تتخطى 6 أشهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسب صرف سلع شهر يوليو لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 62 مليون مستفيد إلي 20٪ في اليوم الأول، مؤكدة إنتظام عمليات الصرف في 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية، حيث يتم توفير 31 صنفاً بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه شهرياً.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات تتخطي 6 أشهر .

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

ولفت المصيلحي إلي قيام مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 1500 مخزن، بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر

ونوه الوزير بتطبيق نظام صرف السلع التموينية لصالح البقاليين التموينين وفروع مشروع جمعتي بالصنف المحدد مسبقاً والذي تم تطبيقة في عددا من المحافظات، وجاري تعميمه في باقي المحافظات تباعاً.

وكشف عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونياً.

من جانبه أكد هشام الدجوي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة، انتظام منظومة الصرف الإلكترونية للسلع المدعمة بعد انتهاء عمليات الجرد .

وأضاف الدجوى خلال جولة تفقدية على صرف المقررات التموينية لشهر يوليو الجاري في المنافذ بمحافظة الجيزة، أنه من المتوقع وصول نسبة الصرف إلي نحو 60٪ خلال الأسبوع الأول، منوهاً بأن اسعار السلع التموينية ثابتة ولم تشهد أي تغيير، إضافة إلي ثبات الكميات المطروحة بالمنافذ سواء بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

ولفت إلي قيام المنافذ بصرف الاستعاضة الاولي بواقع 25% من مقررات يوليو قبل بداية الشهر لتوفير احتياجات المواطنين ، مؤكدا أنه جار استلام باقي الاستعاضات تباعاً .

واوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو و4 زيت وباقي المبلغ مكرونة، اضافة الي سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

بدوره قال مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين ، رمضان الشحات ، أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 62 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.