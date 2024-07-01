رئيس جامعة أسيوط يشهد انطلاق فعاليات برنامج التدريب الصيفي

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين ١ من يوليو؛ انطلاق برنامج التدريب الصيفي، للطلاب ذوي القدرات الخاصة، والذي ينظمه مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات، والاحتياجات الخاصة بالجامعة، بمشاركة (٧٥) طالباً، وطالبة من أبناء المركز.

وأوضح الدكتور المنشاوي؛ إن برنامج التدريب الصيفي، يهدف إلى؛ النهوض بقدرات، ومهارات الطلاب ذوي القدرات الخاصة، من خلال؛ تقديم دورات تدريبية، وأنشطة متنوعة، في المهاراتهم المعرفية، والتكنولوجية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتعزيز دمجهم فى المجتمع بشكل لائق وإنساني، مضيفاً أن البرنامج يعد امتداداً لأنشطة الجامعة الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة لشخصية الطلاب ذوي القدرات الخاصة، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية، والدعم لهم؛ إيماناً من الجامعة بقدراتهم المختلفة، وتفوقهم في مختلف المجالات.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي) إلى التوسع في تقديم خدمات مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات، والاحتياجات الخاصة بالجامعة، واستكمال تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مع التوسع في التعاون مع الجهات ذات الاهتمام في تقديم خدمات مشتركة، في إطار جهود الدولة المبذولة؛ لتقديم خدمات متنوعة لرعاية ذوي القدرات الخاصة، وتلبية متطلباتهم، وتمكينهم في شتى المجالات، ودمجهم في المجتمع؛ تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.

شهدت فعاليات انطلاق برنامج التدريب الصيفي حضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، وتحت إشراف الدكتورة أمنية محمد إبراهيم مديرة مركز رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور هيثم ابراهيم محمود مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور جمال الصاوي، والدكتور مصطفى الحديبي من أعضاء مجلس إدارة المركز.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى: إن برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعة من ذوي القدرات الخاصة؛ يعد ترجمةً للدعم الكبير الذي توليه إدارة الجامعة بملف الطلاب من ذوي الهمم، وحرصها الدائم، والمستمر على تذليل العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي، وخارجه، وذلك يتم من خلال؛ مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات الخاصة بالجامعة، والمعني بتقديم كافة الخدمات؛ الصحية، والتعليمية، والنفسية، والاجتماعية للطلاب، مؤكداً أن الجامعة تفتح أبوابها أمام أبنائها الطلاب، وتهتم بهم، وتسخر جميع إمكانياتها ومواردها؛ للارتقاء بهم؛ علمياً، وأكاديمياً، وعملياً؛ لخدمة مجتمعهم، ووطنهم.

وأضافت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم؛ أن البرنامج يمتد على مدار ثلاثة أشهر، بدءاً من أول يوليو، وحتى ٣٠ سبتمبر، وذلك بمشاركة (٧٥) طالباً، وطالبة من أبناء مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات الخاصة، ويتضمن عدداً من البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية،وهي؛ (برنامج تدريبي في مجال اللغة الإنجليزية)، و(برنامج تدريبي في ال photo shop) ، وذلك خلال الفترة من ١ يوليو وحتى ٢٢ سبتمبر، و(برنامج تدريبي فى مجال التنمية البشرية) والممتد فى الفترة من ١ يوليو، وحتى ٢٠ سبتمبر، مشيرة أن البرنامج يشمل -أيضاً- بعض الأنشطة الرياضية، والفنية:(فنون مسرحية- فنون تشكيلية).

