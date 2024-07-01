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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الأمين العام الجديد للمدارس بسنودس النيل

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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زار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام الجديد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، اليوم الاثنين. بحضور كلٍّ من الدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، ووفد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية؛ ممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة، والشيخ ناصر صادق، مدير مقرات التدريب بالهيئة، و  المستشار القانوني لرئيس الطائفة الإنجيلية يوسف طلعت، والشيخ هاني حلمي، مدير الشؤون المالية بالمدارس.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي، الدكتور القس ماجد كرم، على توليه منصب أمين عام المدارس بسنودس النيل الإنجيلي، وقال: "إن المؤسسات التعليمية تقوم بدور تاريخي في بناء الشخصية، وتقدم نموذجًا متميزًا في التعليم"، مضيفًا "أهنئ الدكتور القس ماجد كرم، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في ظل مجلس المؤسسات التعليمية الذي يلعب دورًا مهمًّا في دعم هذه المؤسسات العريقة".

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الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس ماجد كرم الأمين العام الجديد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي الدكتور القس اسطفانوس زكي الأمين العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي التعليم مجلس المؤسسات التعليمية