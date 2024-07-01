إزالة 2200 متر تعديات على أراضي أملاك الدولة بقلين

تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى تنفيذ قرار إزالة بناء مخالف على مساحة 2200 متر مربع بشارع جمال عبدالناصر، وذلك للتصدى للبناء المخالف وللحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، والتى هى حق الأجيال القادمة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.