بالفيديو.. تفاصيل عقد اجتماع طارئ لمجلس أمناء الحوار الوطني عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، وجه دعوة لأعضاء مجلس الأمناء، لعقد اجتماع هام جدًا يوم السبت المقبل، بمجرد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وأضاف "عبدالقوي"في مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن هناك عدد من التوصيات التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني للحكومة الجديدة، ، والتي وصل عددها إلى 125 توصية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن هذه التوصيات تساهم في تحسين حياة المواطن المصري.

وتابع، أن أبرز التوصيات التي سيقدمها المجلس للحكومة الجديدة هي مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام، موضحًا أن المجلس سيقدم مشروع قانون الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وسرعة تنفيذ الحكومة الجديدة للتوصيات الخاصة بالحوار الاقتصادي.

وأردف، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن مطالب الشعب المصري، موضحًا أن الحوار ضم كافة الأطراف من خبراء وسياسيين وأحزاب ومتخصصين.