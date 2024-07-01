بالفيديو.. "إكسترا نيوز": مهرجان العلمين شهد زخمًا كبيرًا على كل المستويات فى نسخته الأولى

قالت دانا مدحت، مراسلة "إكسترا نيوز"، إن مدينة العلمين الجديدة تعد من أفضل الأماكن الساحلية والسياحية المصرية، نظرا لموقعها المتميز الذي يطل على البحر المتوسط، فضلا عن الطقس الرائع الذي تتمتع به ليس فقط في فصل الصيف بل طوال العام.



وأضافت عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين في نسخته الأولى بالعام الماضي شهد زخما كبيرا على كل المستويات الرياضية والترفيهية، فضلا عن الحفلات التي أُقيمت بمشاركة عدد كبير للغاية من نجوم الوطن العربي وليس الدولة المصرية فقط، موضحة أن المهرجان شهد حفلات تناسب كل الأذواق الموسيقية كالطربية والشبابية وغيرهم، يأتي ذلك علاوة على وجود مسارح وعروض ترفيهية متنوعة.



وتابعت مراسلة إكسترا نيوز، أن كل الأنشطة سالفة الذكر ستتواجد في النسخة الثانية من مهرجان العلمين بالعام الجاري، مشيرة إلى انعقاد مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تفاصيل هذه النسخة.