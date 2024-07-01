خلال اللقاء الدوري.. محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل للشباب ومشروعات للأولى بالرعاية

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات استثماراً لطاقاتهم الاستثمار الأمثل، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ سعد عشري وكيل مديرية العمل، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.

استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل من خلال توفير فرص العمل الملائمة لهم، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية للأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب العمل على توفير العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية، إضافة لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، وكذا بحث أسباب توقف عدد من فيز المستفيدين بها لتوفير الحياة الكريمة لهم.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والمراكز كافة، بتكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق، والعمل على سرعة فحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها، مع سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، لترخيص كشك لشاب من ذوى الهمم يعانى من إعاقة حركية، مشدداً على مسئولي مختلف القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها تخفيفاً للأعباء عن كاهلهم.