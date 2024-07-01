محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن آليات تطبيق قرارات الغلق الجديدة للمحال التجارية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن، عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، لمتابعة آليات تطبيق قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رقم 247 لسنة 2024 بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحال والأنشطة التجارية خلال الفترة من أول يوليو الجاري حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر القادم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وحسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بضرورة المراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، مؤكداً ضرورة تكثيف الحملات المشتركة من إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بمجالس المدن، للتنبيه على أصحاب المحال والأنشطة التجارية ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم، مع قيام مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية بتوثيق أعمال الغلق بمختلف المراكز.



وناشد محافظ الفيوم، أصحاب المحال والأنشطة التجارية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشدداً على أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.



الجدير بالذكر، أن قرار وزير التنمية المحلية، قد أشار إلى أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً، كما تكون مواعيد فتح المولات التجارية اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

كما نص القرار على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً، فيما تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، على أن يستثنى من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

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