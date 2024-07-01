بنك أبوظبي التجاري يمنح تسهيل بـ 1.450 مليار جنيه لصالح "الدولية للاستثمار العقاري"

وقع بنك أبوظبي التجاري عقد تمويل مع الشركة الدولية للاستثمار العقاري وذلك لمنح تسهيل ائتماني بقيمة مليار و 450 مليون جنيه لمدة خمس سنوات وذلك لتمويل المشروع الجديد التي ستطلقه الشركة بمنطقة القاهرة الجديدة وذلك في اطار استراتيجية البنك التوسعية ومشاركته في تمويل كبرى المشروعات ودعم الاقتصاد المصري.

وقام بتوقيع العقد ايهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري - مصر ونجيب محفوظ علي سعيد العضو المنتدب للشركة الدولية للاستثمار العقاري، كما حضر من جانب البنك هشام عباس العضو التنفيذي بمجلس ادارة بنك أبوظبي التجاري مصر ورئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات، وتامر عاصم مدير عام اول قطاع ائتمان الشركات و السيد محمود طريح نائب مدير عام قطاع ائتمان الشركات، ومن جانب المجموعة الدولية للاستثمار العقاري حسن السيد عزام – الرئيس التنفيذي للشئون المالية للمجموعة، وطارق أحمد فهمي نائب المدير العام ومحمد مصطفي حسين مدير الحسابات.

جدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري مصر حقق اداء مالي قوي وسجل نمواً مستداماً في كافة مؤشراته وعلى الأخص في محفظة تمويل الشركات والشركات المتوسطة والصغيرة بزيادة قدرها 26% في نهاية 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغت المحفظة 33.7 مليار جنيه بنهاية الربع الاول من 2024. ويعكس ذلك نجاح استراتيجية البنك التوسعية وتواجده في مختلف قطاعات الاقتصاد من خلال تمويل كبرى المشروعات ودعم عملائه في تحقيق خططهم وطموحاتهم.

و أعرب إيهاب السويركي عن اعتزازه بهذا التعاون مع الشركة الدولية بما لها من دور هام في قطاعات مختلفة في السوق المصري وبما يؤكد على تواجد البنك القوي في قطاع التطوير العقاري من خلال تمويل هذا المشروع الجديد للشركة. وأضاف: "نسعى دائماً لدعم عملائنا في تحقيق خططهم وتطوير أعمالهم وكذلك المشاركة في المشروعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالسوق المصري ودفع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني."

ومن جانبه صرح نجيب محفوظ علي سعيد العضو المنتدب للشركة الدولية للاستثمار العقار يقائلاً "نحن سعداء للتعاون مع بنك أبو ظبي التجاري أحد أكبر البنوك الإماراتية العاملة بمصرمع تمنياتنا بمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة في جميع المجالات التي تعمل بها المجموعة سواء بمصر أو خارجها (MASman Group) ، وسعداء أيضاً بانضمام بنك أبوظبي التجاري لشركاء النجاح لنا في مصر و نأمل في أن يكون هذا العقد بداية لتعاون مثمر في ظل خطة التوسعات المتوقعة للمجموعة خلال الفترة المقبلة وذلك لدعم الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل ".