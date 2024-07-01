محافظ المنوفية يتابع رصف وتطوير الطرق بالمراكز

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية لمراكز الباجور والشهداء وقويسنا في تنفيذ خطط رصف وتطوير الطرق الداخلية، وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في مركز ومدينة قويسنا، تم متابعة أعمال فرد طبقة السن في شارع ضيف، وتركيب البلدورات في شارع مصطفى فهمي، تمهيدًا لأعمال الرصف.

وفي مركز ومدينة الشهداء، تم متابعة أعمال فرد طبقة السن في شارع داير الناحية بجزيرة الحجر، ومسح وتسوية شارع داير الناحية في قرية كفر دنشواي بطول 1350 مترًا بزاوية الناعورة، تمهيدًا لفرد طبقة السن، كما شهد مركز ومدينة الباجور أعمال فرد طبقة السن وتركيب البلدورات في شارع المسرب.

أكد المحافظ حرص المحافظة على تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية، لفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين مستوى الحياة للمواطنين وتيسير حركة التنقل داخل المحافظة.