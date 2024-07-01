نتنياهو يعلن عن الاستعداد لـ"عملية متوترة للغاية".. وأذرع إيران في العراق تتوعد باستهداف المصالح الأمريكية إذا هاجمت إسرائيل لبنان

هددت لجنة تنسيق المقاومة العراقية المدعومة من إيران باستهداف المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة على نطاق أوسع إذا شنت إسرائيل هجومًا على حزب الله، وكيل إيران في لبنان.

ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع للائتلاف، حسبما أوردته قناة المنار، وهي قناة تابعة لحزب الله ممولة من إيران.

يعد الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة تحالف من الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، وهي جزء من استراتيجية طهران الأوسع لممارسة النفوذ في الشرق الأوسط ومواجهة الوجود الأمريكي وحلفائه.

ويأتي بيان اللجنة ردا على تصاعد التوترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان. وشهدت الحدود تبادلا يوميا لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وحزب الله منذ اندلاع الصراع في غزة في السابع من أكتوبر.

وتصاعدت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الاستعداد لـ"عملية متوترة للغاية" على الحدود اللبنانية.

وحذرت بعثة إيران في الأمم المتحدة إسرائيل من شن "هجوم عسكري شامل" في لبنان، قائلة إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى "حرب مدمرة".

وقالت البعثة الإيرانية في منشور على حسابها في "إكس" يوم الجمعة: "كل الخيارات، بما في ذلك المشاركة الكاملة لجميع جبهات المقاومة، مطروحة على الطاولة".

خلال عطلة نهاية الأسبوع، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من الهجمات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارة إلى واشنطن العاصمة: "إن حزب الله يدرك جيداً أننا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة بلبنان إذا ما شنت حرباً".

وتوعد زعيم حزب الله حسن نصر الله بحرب "بلا قيود ولا قواعد ولا سقوف" إذا شنت إسرائيل هجوما كبيرا على لبنان.

ويعتقد أن الجماعة اللبنانية جمعت أكثر من 100 ألف صاروخ، مع تباهي نصر الله في كثير من الأحيان بالأسلحة المتقدمة التي لم يتم نشرها بعد في مناوشاتها المستمرة مع إسرائيل.