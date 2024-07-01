سيدي كرير تكشف خطتها لاستيراد الغاز الصخري الأمريكي

قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إنها تخطط من خلال تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الايثان السائل- الغاز الصخري الأمريكي- بعد الانتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الجاري.

وأوضحت في بيان مرسل إلى البورصة اليوم، إن التحالف يضم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ايكم بنسبة 15%، وشركة سيدي كرير بنسبة 25%، والمصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ايثيدكو بنسبة 25%، المصرية للغازات الطبيعية جاسكو بنسبة 10%، وشركة جاما للإنشاءات بنسبة 25%، على أن يكون رأس المال 663 مليون دولار على ثلاث مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية حسب المخطط، وذلك بعد صدور موافقة كافة الأطراف على اتفاقية المساهمين.



وفي سياق منفصل، أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عودة إمدادات الغاز للمصانع يوم الخميس الماضي، موضحة أن الشركة بدأت في استقبال غازات التغذية وبناء عليه بدأ تشغيل المصانع.

وكانت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم توقف مصانع الشركة نظرًا لانقطاع غازات التغذية.

